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வார பலன்கள் (ஆக. 21 - 27) - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 4:31 pm IST

தொழிலை மேன்மையாக நடத்துவீர்கள். உடல் நலமும் மனவளமும் சீராகும். உத்தியோகஸ்தர்களின் கடன்கள் சாதகமாக பரிசீலிக்கப்படும். வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்ததைவிட அதிக லாபத்தை அள்ளுவீர்கள்.

விவசாயிகளுக்கு தானிய விற்பனை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும். அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டு வெற்றியடைவீர்கள்.

கலைத் துறையினர் புதிய வாய்ப்புகளுக்காக பொறுமையுடன் காத்திருப்பீர்கள். பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளை ஏற்று நடத்துவீர்கள். மாணவர்கள் சுடுமையாக உழைத்து அதற்கேற்ற மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.

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