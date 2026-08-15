வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - சிம்மம்

வருமானம் சீராக இருக்கும். பழைய கடன்கள் வசூலாகும். சமூகத்தில் பெரியோரைச் சந்தித்து உயர்வடைவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் நன்மதிப்பைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் லாபத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக்கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கடுமையாக உழைத்துப் பொருளீட்டுவீர்கள். கலைத்துறையினர் திறமைகளை நல்லபடியாக வளர்த்துக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் ஆடை அணிகலன்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் முயற்சிக்கேற்ற மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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