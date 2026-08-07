வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - சிம்மம்

செயற்கரிய சாதனைகளை செய்து புகழடைவீர்கள். பங்கு வர்த்தகத்தில் சிறிய வருமானம் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரிகள் புதிய கூட்டாளிகளைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு உழைப்புக்கேற்ற பலன் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகளின் கடந்த கால உழைப்புக்கு தற்சமயம் பலன் கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் திறமைக்குத் தகுந்த புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்களுக்கு கணவர் மற்றும் குடும்பத்தாரிடம் நன்மதிப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் உழைத்து மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.