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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 5:04 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

செயற்கரிய சாதனைகளை செய்து புகழடைவீர்கள். பங்கு வர்த்தகத்தில் சிறிய வருமானம் கிடைக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரிகள் புதிய கூட்டாளிகளைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு உழைப்புக்கேற்ற பலன் கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகளின் கடந்த கால உழைப்புக்கு தற்சமயம் பலன் கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் திறமைக்குத் தகுந்த புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள்.

பெண்களுக்கு கணவர் மற்றும் குடும்பத்தாரிடம் நன்மதிப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் உழைத்து மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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