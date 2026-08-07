வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - மேஷம்

வெளியிலிருந்து சந்தோஷமான செய்திகள் வந்து சேரும். தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள். இடையூறுகளை சமாளித்துவிடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய விளைநிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சிப் பிரசாரங்களில் சிறிது அலைச்சல் கூடும். கலைத்துறையினருக்கு வாய்ப்புகள் சுமாராகவே இருக்கும்.
பெண்கள் ஆடை ஆபரணங்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் தேவையில்லாத வீண் பிரச்னையைத் தவிர்த்து விடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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