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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 4:49 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

குடும்ப முன்னேற்றத்துக்கான சம்பவங்கள் நடக்கும். தொழிலில் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகப் பயணங்கள் மூலம் ஆதாயம் கிட்டும். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளில் விற்பனையைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் சம்பந்தமில்லாத செயல்களில் ஈடுபட்டு பெயரைக் கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம். கலைத்துறையினருக்கு பண வரவு ஓரளவு நல்லபடியாக இருக்கும். பெண்கள் மற்றவரிடம் பேசும்போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பீர்கள். மாணவர்கள் நண்பர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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