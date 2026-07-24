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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 24 - 30) - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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Updated On :24 ஜூலை 2026, 4:21 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்கள் நடக்கும். மழலைச் செல்வமும் உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளில் திறமையாகச் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் மிகவும் கவனமாக இருப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் பெருகும்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சி மேலிடம் புதிய பொறுப்புகளை வழங்கும். கலைத்துறையினரைத்தேடி புதிய பொறுப்புகள் வரும்.

பெண்கள் உற்றார் உறவினர்களிடம் தனித்தன்மையை நிரூபித்து விடுவீர்கள். மாணவர்களின் சில கோரிக்கைகள் தாமதமாக நிறைவேறும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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