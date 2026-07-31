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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - தனுசு

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 4:55 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

பழைய கடன்கள் வசூலாகும். புதிய சேமிப்புத் திட்டங்களில் சேருவீர்கள். வம்பு வழக்குகளில் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளை சாதுர்யமாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் கடும் போட்டிகளைச் சந்திப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு புதிய குத்தகைகள் கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சிப்பணிகளை மேலிடத்தின் கட்டளைப்படியே நிறைவேற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களுக்கு சில செலவுகளைச் செய்ய நேரிடும்.

பெண்களுக்கு கணவருடன் உள்ள ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் சிறப்பான மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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