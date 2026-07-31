வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - தனுசு

பழைய கடன்கள் வசூலாகும். புதிய சேமிப்புத் திட்டங்களில் சேருவீர்கள். வம்பு வழக்குகளில் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளை சாதுர்யமாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் கடும் போட்டிகளைச் சந்திப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு புதிய குத்தகைகள் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப்பணிகளை மேலிடத்தின் கட்டளைப்படியே நிறைவேற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களுக்கு சில செலவுகளைச் செய்ய நேரிடும்.
பெண்களுக்கு கணவருடன் உள்ள ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் சிறப்பான மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.