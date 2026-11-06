வார பலன்கள் (நவ. 6 - 12) - ரிஷபம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
செயல்களில் இருந்து வந்த தடைகள் குறையும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். பயணங்களால் நன்மை உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பயணங்களில் லாபமடைவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் வருமானத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் நிலங்கள் வாங்க முன் பணம் கொடுப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எடுக்கும் முடிவுகள் சரியாக இருக்கும். கலைத்துறையினருக்கு துறையில் இருந்த போட்டி, பொறாமைகள் குறையும். பெண்கள் குழந்தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் அன்பைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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