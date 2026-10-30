வார பலன்கள் (அக். 30 - நவ. 5) - ரிஷபம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
புதிய அனுபவங்களைப் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் சிறிது மருத்துவச் செலவு செய்ய நேரிடும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சில தவிர்க்க முடியாத வேலைகளை செய்வார்கள். வியாபாரிகள் சம்பந்தமில்லாத பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட வேண்டாம். விவசாயிகளுக்குத் தானிய விற்பனையில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் போட்டிகளைச் சந்திக்க நேரிடும். கலைத்துறையினருக்கு வருமானம் குறைவாகக் கிடைக்கும்.
பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடாகும். மாணவர்கள் நண்பரிடம் விட்டுக் கொடுத்துப் பழகுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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