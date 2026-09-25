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வார பலன்கள் (செப். 25 - அக். 1) - தனுசு

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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குடும்பத்தில் ஒற்றுமை ஓங்கும். கடன்களில் இருந்து மீண்டு வந்துவிடுவீர்கள். குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுபநிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.

நேர்மறை எண்ணங்களால் வேலைகளைச் செய்து வெற்றி பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளின் நிர்வாகத் திறமை அதிகரிக்கும். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சித் தலைமையினால் பாராட்டப்படுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு ஒப்பந்தங்களால் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும்.

பெண்கள் ஆன்மிகத்திலும் தர்மகாரியத்திலும் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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