வார பலன்கள் (செப். 11 - 17) - தனுசு
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். சிக்கனமாக இருந்து சேமிப்புகளை உயர்த்திக் கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பயணங்களால் நன்மை அடைவீர்கள். வியாபாரிகள் அதிக லாபத்துக்கு ஆசைப்படாமல் விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு புதிய குத்தகை மூலம் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் பொதுச்சேவையில் ஈடுபட்டு நலிந்த வர்களுக்கு உதவிசெய்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு ரசிகர்களின் அன்பும் ஆதரவும் பெருகும்.
பெண்கள் உற்றார் உறவினர்களுடன் சுமுகமாகப் பழகுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு விளை யாட்டுகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
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