வார பலன்கள் (செப். 11 - 17) - விருச்சிகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொழிலில் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். உடன்பிறந்தவர்களின் எண்ணங்களைப் புரிந்து கொள்வீர்கள். பொருளாதாரம் மேம்பாடு அடையும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய அலுவலகப் பயிற்சிகளை கற்றுக்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல் வாங்கலில் லாபம் கிடைக்கும். விவசாயி கள் புதிய குத்தகைகளை நாடிப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளை கட்சி மேலிடம் பாராட் டும். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் மனம் அறிந்து செயலாற்றுவீர்கள்.
பெண்கள் குழந் தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் சொல் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.