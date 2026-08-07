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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 5:07 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

தொழிலில் புதிய முயற்சிகளைச் செயல்படுத்துவீர்கள். தரும காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் கடன்கள் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள்.

வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் சீரான நிலையைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் வருமானத்தைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் திறமையாகச் செயல்பட்டு பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் தங்கள் கடமைகளை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள்.

பெண்களுக்கு கணவருடன் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் உடற்பயிற்சிகளைச் செய்து, ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திக்கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 9, 10.

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