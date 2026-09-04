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வார பலன்கள் (செப். 3 - 10) - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 4:35 pm IST

தொழிலில் சில மாறுபட்ட அனுபவங்கள் கிடைக்கும். பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.வியாபாரிகளுக்குக் கொடுக்கல், வாங்கல் சிறப்பாக இருக்கும். விவசாயிகள் மாற்றுப்பயிர்களைப் பயிரிட்டு வருமானத்தைப் பெருக்கிக்கொள்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் புதிய பணிகளை நேர்த்தியாகச் செய்து பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் தங்கள் கடமைகளை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள்.

பெண்களுக்கு கணவரிடம் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் திட்டம் போட்டு படிப்பில் முன்னேறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 5, 6, 7.

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