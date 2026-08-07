Dinamani
இந்தியாவுக்கு 67% எல்பிஜி தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் அமெரிக்கா!டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 2 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.20 ஆக நிறைவு!பங்குச் சந்தை சரிவு: சென்செக்ஸ் 450 புள்ளிகளுக்கும், நிஃப்டி 24,550க்கு அருகில் சென்று நிறைவு!!பாகிஸ்தான், சௌதியுடன் கைகோர்க்கும் துருக்கி! முத்தரப்பு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம்! ஐரோப்பா டி20 பிரீமியர் லீக்கில் விளையாடும் அஜிங்க்யா ரஹானே! செயின்ட் லூயிஸ் ரேப்பிட்- பிளிட்ஸ் செஸ்: பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன்! ஒரே வாரத்தில் சவரனுக்கு ரூ. 5,400 உயர்வு: தங்கம் விலை மாலை நிலவரம்!
/
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - தனுசு

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

News image

வார பலன்கள்

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 5:09 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

உடல் ஆரோக்கியம், மனவளம் இரண்டும் சிறப்பாக இருக்கும். நெருங்கிய உறவினர்களின் வருகையால் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிறையும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக ரீதியான பயணங்களைச் செய்வீர்கள். வியாபாரிகள் பொறுமையுடன் செயல்பட்டு வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு மகசூல் பெருகி லாபம் கொட்டும்.

அரசியல்வாதிகள் வீண் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு வாய்ப்புகள் தாமாகவே தேடி வரும். பெண்கள் குழந்தைகளால் சந்தோஷம் அடைவீர்கள். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 11, 12.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - மகரம்

வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - மகரம்

வார பலன்கள் (ஜூலை 17 - 23) - ரிஷபம்

வார பலன்கள் (ஜூலை 17 - 23) - ரிஷபம்

வார பலன்கள் (ஜூலை 10 - 16) - கும்பம்

வார பலன்கள் (ஜூலை 10 - 16) - கும்பம்

வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) - கும்பம்

வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) - கும்பம்

விடியோக்கள்

என்னால் நல்ல பயிற்சியாளராக இருக்க முடியும்: மனம் திறந்த ரஹானே | Rahane |

என்னால் நல்ல பயிற்சியாளராக இருக்க முடியும்: மனம் திறந்த ரஹானே | Rahane |

முதல்வர் உறுதியான முடிவை எடுக்க வேண்டும்! பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி | DMDK | TN Assembly

முதல்வர் உறுதியான முடிவை எடுக்க வேண்டும்! பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி | DMDK | TN Assembly