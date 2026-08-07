வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - தனுசு

உடல் ஆரோக்கியம், மனவளம் இரண்டும் சிறப்பாக இருக்கும். நெருங்கிய உறவினர்களின் வருகையால் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிறையும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக ரீதியான பயணங்களைச் செய்வீர்கள். வியாபாரிகள் பொறுமையுடன் செயல்பட்டு வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு மகசூல் பெருகி லாபம் கொட்டும்.
அரசியல்வாதிகள் வீண் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு வாய்ப்புகள் தாமாகவே தேடி வரும். பெண்கள் குழந்தைகளால் சந்தோஷம் அடைவீர்கள். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 11, 12.
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