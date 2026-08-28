வார பலன்கள் (ஆக. 28 - செப். 3) - மகரம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
மனதில் புத்துணர்ச்சியும் தெளிவும் பிறக்கும். தொழிலில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். பெற்றோர் ஆதரவு உங்களை உற்சாகப்படுத்தும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் ஊதிய உயர்வைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வங்கிக்கடன் கிடைக்கும். விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் எதிர்பார்த்ததற்கு அதிகமாகக் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் உள்கட்சி விவகாரங்களில் இருந்து ஒதுங்கி இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் விலையுயர்ந்த பொருள்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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