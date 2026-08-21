வார பலன்கள் (ஆக. 21 - 27) - மகரம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
தொழிலில் புதிய நுணுக்கங்களைப் புகுத்துவீர்கள். வெளியூரிலிருந்து மகிழ்ச்சிகரமான செய்திகள் வந்து சேரும். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பிரச்னைகளைச் சமாளித்து வெற்றி பெறுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் புதிய கூட்டாளிகளைச் சேர்த்துக் கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் புதிய கால்நடைகளை வாங்குவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி கட்சியில் வளர்ச்சி அடைவீர்கள்.
கலைத்துறையினர் துறையில் பிரகாசிப்பீர்கள். பெண்கள் ஆடை அணிமணிகளை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் -இல்லை.
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