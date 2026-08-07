வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - மகரம்

எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைக்கும். சிலர் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழில்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய வேலைக்கு மாறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளைக் கலந்தாலோசித்த பிறகே முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். விவசாயிகள் கொள்முதலில் சிறப்பான லாபத்தைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கொடுத்த பொறுப்புகளை மிக்க கவனத்துடன் செய்து முடிப்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு ரசிகர்களின் ஆதரவு பெருகும். பெண்களுக்கு அனைவரும் ஆதரவுக்கரம் நீட்டுவார்கள். மாணவர்கள் சக மாணவர்களுடன் கால நேரத்தை மகிழ்ச்சியாகக் கழிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 13.
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