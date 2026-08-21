வார பலன்கள் (ஆக. 21 - 27) - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய சேமிப்புத் திட்டங்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.
வம்பு, வழக்குகள் முடிவுக்கு வரும். உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுக்குத் தேவையான பயிற்சிகளை அளிப்பீர்கள்.
வியாபாரிகள் புதிய கடைகளைத் திறப்பீர்கள். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள். அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் முக்கியப் பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.
கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். பெண்கள் குழந்தைகளின் வளர்ச்சி கண்டு ஆனந்தம் அடைவீர்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
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