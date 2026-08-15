வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 21) - மீனம்

போட்டி பந்தயங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள். புதிய நிலம் வாங்குவதற்கு முன்பணம் கொடுப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக ரீதியான பயணங்களைச் செய்வீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளை கலந்தாலோசித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு மகசூல் மேன்மையாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்தின் மனநிலை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சில அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் திட சிந்தனையுடன் தெய்வ வழிபாட்டில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 18, 19.
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