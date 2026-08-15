வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - தனுசு

வருமானத்தில் ஏற்றத்தைக் காண்பீர்கள். புதிய சேமிப்புகளில் சேர்வீர்கள். பங்கு வர்த்தகத்தில் நம்பிக்கையுடன் ஈடுபடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகள் உழைப்புக்கேற்ற பலன் பெறுவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் ரசிகர்களின் செயலுக்கு ஏற்ப நடந்து கொள்வீர்கள்.
கலைத்துறையினர் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தினரின் பாராட்டு மழையில் நனைவீர்கள். மாணவர்கள் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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