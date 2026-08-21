வார பலன்கள் (ஆக. 21 - 27) - விருச்சிகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். சமுதாயத்தில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். மறைமுக எதிர்ப்புகள் எதுவும் ஏற்படாது.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள்.
விவசாயிகள் புதிய விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் புதிய தொண்டர்களைப் பெறுவீர்கள்.
கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைத் தாமதமாகப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் இல்லத்தில் நடக்கும் சுப நிகழ்ச்சிகளில் மகிழ்ச்சி காண்பீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் குதூகலத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
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