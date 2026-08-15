The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
தொடர்ந்து 2-ம் ஆண்டாக செங்கோட்டை விழாவை புறக்கணித்த ராகுல், கார்கே!ரிலையன்ஸ், ரோல்ஸ்-ராய்ஸ் கூட்டணியில் போா் விமான என்ஜின் உள்நாட்டில் தயாரிப்புமேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு திமுகவில் உருவாகிறது அதிரடி மாற்றம்: விரைவில் உள்கட்சித் தோ்தல் கரப்பான்பூச்சி விவகாரம்: இளைஞா்களை தவறாக வழிநடத்த எனது கருத்து பயன்படுத்தப்பட்டது: உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த்
/
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

News image
Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 1:52 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

அரசு அதிகாரிகளிடம் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் நல்லவர்களை கூட்டாளிகளாகச் சேர்த்துக்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் வருமானம் கூடப் பெறுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தங்கள் முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு தீவிர முயற்சிகளுக்குப் பிறகே பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பெண்கள் ஆன்மிகச் சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் குதூகலத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் ஆகஸ்ட் 14.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - சிம்மம்

வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - சிம்மம்

வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - ரிஷபம்

வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - ரிஷபம்

வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - மகரம்

வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - மகரம்

வார பலன்கள் (ஜூலை 24 - 30) - மேஷம்

வார பலன்கள் (ஜூலை 24 - 30) - மேஷம்

விடியோக்கள்

சுதந்திர நாள் விழா! முதல்வர் விஜய்யின் முக்கிய அறிவிப்புகள்! | CM Vijay | TVK

சுதந்திர நாள் விழா! முதல்வர் விஜய்யின் முக்கிய அறிவிப்புகள்! | CM Vijay | TVK

Vishwanath And Sons Review | காதலில் வயது வித்தியாசம் ஒரு பிரச்னையா? | Suriya | Mamitha Baiju

Vishwanath And Sons Review | காதலில் வயது வித்தியாசம் ஒரு பிரச்னையா? | Suriya | Mamitha Baiju