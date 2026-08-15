வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - மகரம்

அரசு அதிகாரிகளிடம் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் நல்லவர்களை கூட்டாளிகளாகச் சேர்த்துக்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் வருமானம் கூடப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தங்கள் முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு தீவிர முயற்சிகளுக்குப் பிறகே பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பெண்கள் ஆன்மிகச் சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் குதூகலத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் ஆகஸ்ட் 14.
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