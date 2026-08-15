வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - ரிஷபம்

வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்கள் மதிப்பு, மரியாதை உயரும். வழக்குகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுடன் இணக்கமாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் நண்பர்களின் ஆலோசனையைக் கேட்டு நடப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு தானிய விற்பனை நன்றாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகளின் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். கலைத்துறையினர் திறமைக்குத் தகுந்த பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்களுக்கு கணவர் குடும்பத்தினருடன் இருந்த உறவு மேம்படும். மாணவர்கள் வெளிவிளையாட்டுகளில் கவனமாக ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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