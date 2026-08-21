வார பலன்கள் (ஆக. 21 - 27) - தனுசு
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தைரியத்துடன் எதையும் சமாளிக்கும் ஆற்றலைப் பெறுவீர்கள். பழைய கடன்கள் வசூலாகும். உத்தியோகஸ்தர்கள் சிறப்பாகப் பணியாற்றி மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் சுவனமாக இருந்து விற்பனையில் ஈடுபடுவீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளின் ஒத்துழைப்பைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினரைத் தேடி பெயரும் புகழும் வரும்.
பெண்கள் ஆன்மிக காரியங்களில் ஆர்வம் செலுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்பட யோகா, பிராணாயாமம் போன்றவற்றைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
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