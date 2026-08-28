வார பலன்கள் (ஆக. 28 - செப். 3) - தனுசு
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பொருளாதாரத்தில் இருந்து வந்த நெருக்கடிகள் நீங்கும். உற்றார் உறவினர்கள் ஆதரவுக்கரம் நீட்டுவார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய இடங்களில் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளுக்கு தக்க நேரத்தில் உதவிகரமாக இருப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் நண்பர்கள் போல் பழகும் எதிரிகளை இனம்கண்டு கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் பாராட்டு மழையில் நனைவீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்துடன் திருத்தலங்களுக்குச் சென்றுவருவார்கள். மாணவர்கள் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.