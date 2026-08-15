வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - கும்பம்

உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். முகத்தில் பொலிவும், உடலில் வசீகரமும் கூடும். மனதுக்கினிய பயணங்களைச் செய்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உபரி வருமானம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகளைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய மாற்றுப் பயிர்களைப் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய கலைகளை கற்றுக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளை சிறப்பாக நடத்துவீர்கள். மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 15, 16, 17.
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