வார பலன்கள் (ஜூலை 24 - 30) - மீனம்

ஈகோவை குறைத்துக் கொண்டு உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்களிடம் பழகுவீர்கள். குடும்பத்தில் சுமுகமான பாகப்பிரிவினை உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்த கடன்கள் கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல், வாங்கலில் லாபம் கிடைக்கும். விவசாயிகள் அதிக மகசூலைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்குப் பயணங்கள் மூலம் சுபச் செய்திகள் கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்குச் சில ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாக அமையும். பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். மாணவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.