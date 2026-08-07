வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - கும்பம்

குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பெற்றோருடன் பிறந்தோர் ஆதரவு சிறப்பாகத் தொடரும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதல் சற்று மந்தமாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் முரட்டுப் பிடிவாதத்தையும், முரண்பாடான யோசனைகளையும் விட்டொழிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் நல்ல வருமானம் தரும் ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் கணவரிடம் அன்பு, பாசத்துடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் அக்கறையோடு செயல்படுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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