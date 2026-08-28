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வார பலன்கள் (ஆக. 28 - செப். 3) - மிதுனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 4:40 pm IST

பழைய பிரச்னைகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். இதனால் திட்டமிட்டபடி செயல்படமுடியும். உடல் உபாதைகள் நீங்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளை சாதுர்யத்துடன் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் அதிக போட்டிகளைச் சந்திப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்குக் கொள்முதலில் லாபம் கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சிப் பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினருக்குச் சில சில்லறைச் செலவுகள் ஏற்படும். பெண்கள் குழந்தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்களின் தேவைகளை பெற்றோர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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