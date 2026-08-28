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வார பலன்கள் (ஆக. 28 - செப். 3) - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 4:40 pm IST

முக்கியப் பிரமுகர்களின் சந்திப்பால் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் கவனமாக இருப்பீர்கள்.

விவசாயிகள் பாசன வசதிகளை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள். அரசியல்வாதிகள் கட்சிமேலிடத்தில் நற்பெயரெடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புகழ் பெறுவீர்கள்.

பெண்கள் ஆன்மிகப் பெரியோரின் ஆசிகளைப் பெற்று ஆன்மிகப் பலத்தைக் கூட்டிக் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் எதிர்பார்த்த நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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