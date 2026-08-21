வார பலன்கள் (ஆக. 21 - 27) - ரிஷபம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொழிலை படிப்படியாக விரிவுபடுத்துவீர்கள். தடைபட்ட காரியங்களைச் செய்து முடிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.
வியாபாரிகளுக்குக் கூட்டாளிகள் உதவிகரமாக இருப்பார்கள். விவசாயிகள் புதிய உரங்களை வாங்கி, விளைச்சலைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள். அரசியல்வாதிகளின் முயற்சிகள் பலன் அளிக்கும்.
கலைத்துறையினர் பொறுமையுடனும் பொறுப்புடனும் காரியமாற்றுவீர்கள். பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தாரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் எதிர்கால லட்சியங்களை நோக்கி மனதைச் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் -ஆகஸ்ட் 23, 24.
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