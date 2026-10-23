வார பலன்கள் (அக். 23 - 29) - கும்பம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். தொழிலில் சிறு தடைகள் ஏற்பட்டாலும் இறுதியில் வெற்றி அடைவீர்கள். உற்றார் உறவினர்கள் இணக்கமாகப் பழகுவார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். வியாபாரிகள் கடன் கொடுத்து வியாபாரத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்தில் அதிருப்தியில் இருந்து விலகிவிடுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு போட்டிகளை சமாளிக்கும் தைரியம் கூடும்.
பெண்கள் யோகா, தியானம் போன்றவற்றைச் செய்வீர்கள். மாணவர்கள் தேவையான பயிற்சிகளைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் = இல்லை.
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