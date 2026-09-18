வார பலன்கள் (செப். 18 - 24) - கும்பம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொழிலில் அலைச்சல்கள் ஏற்பட்டாலும் முடிவு பயனுள்ளதாக அமையும். பொருளாதார நிலைமை சீராக இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்களை உற்பத்தி செய்து பலன் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைத் தேடிப்பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் ஆன்மிகம், தியானம் போன்றவற்றில் ஆர்வம் அதிகரிக்கக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் மனக்குழப்பங்களில் இருந்து விடுபட்டு தெளிவாகச் சிந்திப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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