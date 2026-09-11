வார பலன்கள் (செப். 11 - 17) - கும்பம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பெற்றோர் வழியில் மகிழ்ச்சி யான செய்தி கிடைக்கும். குடும் பத்தினரை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்கள் ஆதரவுக்கரம் நீட்டுவார்கள். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளை நாடிச்சென்று விற்பனையைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு மகசூல் நன்றாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சித் தலை வரின் ஆதரவைப் பெற முயற்சி செய்வீர்கள். சுலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுக்கு சிறிய உதவிகளைச் செய்வீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத் தில் இருக்கும் பிரச்னைகளைத் தீர்ப்பீர்கள். மாணவர்கள் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 12, 13.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.