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வார பலன்கள் (செப். 3 - 10) - கும்பம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 4:38 pm IST

உங்கள் முயற்சிகள் யாவும் வெற்றி பெறும். புதிய வண்டி வாகனங்களை வாங்குவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உழைப்புக்குத் தகுந்த ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் சிறிது செலவு செய்து கடையை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு சக விவசாயிகள் மத்தியில் மதிப்பு, மரியாதை உயரும்.

அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களை அரவணைத்துச் சென்று நற்பெயரெடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள்.

பெண்கள் கணவரிடம் அன்பு, பாசம் அதிகரிக்கக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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