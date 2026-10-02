வார பலன்கள் (அக். 2 8) - கும்பம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் ஏற்பாடாகும். குடும்பத்துடன் புனித தலங்களுக்குச் சென்று வருவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் உங்களுக்கு சக ஊழியர்கள் உதவும் நிலையில் இருப்பார்கள். வியாபாரிகளைத் தேடி லாபம் வந்து சேரும். விவசாயிகள் மகசூல் அதிகரித்து நல்ல லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் ஆதரவினால் சில வெற்றிகளைக் காண்பீர்கள்.
பெண்கள் பெற்றோரின் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை செலுத்த வேண்டி வரும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் சொல் கேட்டு நடந்து கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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