வார பலன்கள் (செப். 18 - 24) - விருச்சிகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
மனதில் புதிய நற்சிந்தனைகள் உருவாகும். பொருளாதாரம் உயரத் தொடங்கும். குடும்பத்துடன் சுப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் போனஸ் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கடுமையாக உழைத்து லாபம்கூடக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய உபகரணங்களை வாங்கி விவசாயத்தைப் பெருக்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் ஒத்துழைப்புடன் ரசிகர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள்.
பெண்கள் அன்புடன் பழகி அனைவரையும் கவர்வீர்கள். மாணவர்கள் ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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