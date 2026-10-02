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வார பலன்கள் (அக். 2 - 8) விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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குடும்பத்தில் அனைவரின் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும். முன்னேற்றகரமான சூழ்நிலை ஏற்படும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் சகாய வட்டியில் கடன் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கல் விஷயங்களில் சிந்தித்துச் செயல்படுவீர்கள். விவசாயிகள் பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பைத் தவிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் தாழ்வு மனப்பான்மையை விட்டொழித்து, அனைவரிடமும் சகஜமாகப் பழகுவீர்கள்.

பெண்களுக்கு சுப காரியம் தொடர்பான முயற்சிகள் கைகூடும். மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் சேர்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 3, 4.

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