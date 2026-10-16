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வார பலன்கள் (அக். 16 - 22) விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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குழந்தைகளின் விருப்பங்களைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். சுறுசுறுப்புடனும் தன்னம்பிக்கையுடனும் செயல்படுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களின் பெயர் பதவி உயர்வுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படும். வியாபாரிகளுக்கு தெளிவான சிந்தனையால் வெற்றி கிடைக்கும். விவசாயிகள் தானிய விற்பனையில் நல்ல லாபத்தைக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் எதிர்காலத்துக்காக புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

பெண்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேறும். மாணவர்களுக்கு பெற்றோர் ஆதரவாக இருப்பார்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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