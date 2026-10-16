வார பலன்கள் (அக். 16 - 22) - ரிஷபம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பொருளாதாரம் உயர்வாக இருக்கும். குழந்தைகளின் வளர்ச்சியில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பிரச்னைகளைச் சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் பொருள்களை கடனுக்கு விற்பதைக் குறைத்துக் கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். கலைத்துறை யினர் சிறப்பாகப் பணியாற்றி வெற்றி பெறுவீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்தினரை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள்.
மாணவர்கள் உடனுக்குடன் பாடங்களைப் படித்து உயர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 16, 17, 18.
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