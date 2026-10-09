வார பலன்கள் (அக். 9 - 15) - கும்பம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குடும்ப உறுப்பினர்களை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள். பாகப்பிரிவினை விஷயங்களில் பொறுமையைக் கையாள வேண்டி வரும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்குச் சிறப்பான வருமானம் கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றியடையும். விவசாயிகள் சக விவசாயிகள் மத்தியில் செல்வாக்கு கூடக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் மதிப்பு மரியாதை உயரக் காண்பீர்கள். கலைத்துறையினர் எதிர்பார்த்த பணவரவைக் காண்பீர்கள். பெண்கள் கணவரின் குடும்பத்தாரிடம் அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள்.
மாணவர்கள் சக மாணவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 9, 10.
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