வார பலன்கள் (அக். 2 - 8) - தனுசு
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பொறுமையுடனும் நிதானத்துடனும் நடந்து கொள்வீர்கள். எவரையும் எடுத்தெறிந்து பேசுவதைத் தவிர்ப்பீர்கள். விரும்பிய பயணத்தை மேற்கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய இடங்களில் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் வயல் வரப்பு விவகாரங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் சாதுரியமாகப் பேசி மற்றவர்களைக் கவருவீர்கள். கலைத்துறையினர் உழைப்புக்கேற்ற பலன்களைக் காண்பீர்கள்.
பெண்கள் குழந்தைகளின் வளர்ச்சியால் சந்தோஷப்படுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 5, 6.
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