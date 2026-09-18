வார பலன்கள் (செப். 18 - 24) - தனுசு
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
சூழ்நிலைகளுக்கேற்பச் செயல்படுவீர்கள். சுபச் செலவுகளைச் செய்து மகிழ்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் கடன் உதவி கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி காண்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கால்நடைகள் மூலம் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டாகும்.
அரசியல்வாதிகள் முக்கிய விஷயங்களில் எடுக்கும் முடிவுகள் சாதகமாக அமையும். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள்.
பெண்கள் உற்றார் உறவினர்கள் இல்லங்களுக்குச் சென்று மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோர்களின் சொல் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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