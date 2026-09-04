வார பலன்கள் (செப். 3 - 10) - தனுசு
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
ஆக்கபூர்வ சிந்தனைகளுக்குச் செயல்வடிவம் கொடுப்பீர்கள். சமூகத்தில் உங்கள் பெயர், புகழ் கூடும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலைச்சலும் வேலைப்பளுவும் குறையும். வியாபாரிகள் பொறுமையுடன் செயல்பட்டு வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு மகசூல் பெருகி, லாபம் கிட்டும்.
அரசியல்வாதிகள் வீண் வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கவும். கலைத்துறையினருக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் தேடிவரும்.
பெண்களுக்குக் குடும்ப ஒற்றுமை மேலோங்கும். மாணவர்களுக்குப் படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 8, 9.
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