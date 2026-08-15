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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - மேஷம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 1:42 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

சிந்தனைகளுக்குச் செயல் வடிவம் கொடுப்பீர்கள். பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி காண்பீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளிடம் கவனமாக நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகளில் லாபத்தை அள்ளுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கால்நடைகளால் ஆதாயம் கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் அனுகூலமான திருப்பங்களைக் காண்பீர்கள். கலைத்துறையினர் எதிர்பார்த்த ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள்.

பெண்களுக்கு குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். மாணவர்கள் உடல் நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 20.

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