வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - மீனம்

பெற்றோர், உடன் பிறந்தோர் ஆதரவு சிறப்பாகத் தொடரும். உடல் உபாதைகள் நீங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் கூடுதல் வருமானம் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களுக்கு அனாவசிய அறிவுரை வழங்க வேண்டாம். கலைத்துறையினர் ரசிகர் மன்றத்துக்கு சிறிது செலவு செய்து மகிழ்வீர்கள். பெண்கள் பெரியோர் ஆசிகளைப் பெறுவீர்கள்.
மாணவர்கள் ஞாபக சக்தி வளர விடியற்காலையில் கல்விக்கான பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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