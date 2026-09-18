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வார பலன்கள் (செப். 18 - 24) - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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அனைத்திலும் விடாப்படியாகச் செயல்படுவீர்கள். வங்கிக் கடன் பெற்று தொழிலை மேம்படுத்துவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகச் சூழல்களில் புதிய மாற்றத்தைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் அநாவசிய செலவுகளைத் தவிர்ப்பீர்கள். விவசாயிகளின் விளைபொருள்களுக்குச் சந்தையில் நல்ல விலை கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சி ரகசியங்களைக் காப்பாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய பயிற்சிகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.

பெண்கள் இல்லத்தில் சுபகாரியங்களை நடத்தி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் சோம்பேறித்தனத்தைத் தவிர்த்து சுறுசுறுப்பைக் கூட்டிக் கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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