வார பலன்கள் (ஆக. 28 - செப். 3) - சிம்மம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
எந்தக் காரியத்தையும் ஆழ்ந்து சிந்தித்து நடைமுறைப்படுத்துவீர்கள். வழக்கு விவகாரங்கள் சாதகமாக முடிவடையும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளில் கவனமாகவும், சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் சிறப்பைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் கூடுதல் விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சியில் மதிப்பு, மரியாதை கூடும். கலைத்துறையினர் பழைய ஒப்பந்தங்களை சிறப்பாகச் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். பெண்கள் மகிழ்ச்சியான செய்திகளைக் கேட்பீர்கள். மாணவர்களுக்கு யாவும் வெற்றிகரமாக அமையும்.
சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 30, 31.
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