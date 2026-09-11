வார பலன்கள் (செப். 11 - 17) - சிம்மம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பொருளாதார நிலைமை சீரடை யும். எடுத்த காரியங்கள் யாவும் நல்லபடியாக நிறைவேறும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத் தில் மன உற்சாகத்துடன் பணிட ரிவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளின் ஒத் துழைப்பு இன்றி தனித்தே வியாபாரத்தில் ஈடு பட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு உற்பத்தி நன்றாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் நிலைமைகளுக்கேற்ப திட்டங்களைத் தீட்டுவீர்கள். சுலைத் துறையினர் நலிந்தோருக்கு உதவி செய்வீர்கள்.
பெண்கள் பெற்றோர்ச ளுக்கு ஆதரவாக இருப்பீர்கள். மாணவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் சுவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
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